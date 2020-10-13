League of Legends Yeni Şampiyonu Seraphine Yetenekleri Açıklandı

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends video oyununda Seraphine isimli yeni şampiyon ortaya çıktı. Riot Games, Seraphine şampiyonunun yeteneklerini açıkladı. League of Legends yeni şampiyonu Seraphine yetenekleri ile dikkat çekiyor. Görünüşe göre LoL yeni şampiyonu, popüler MOBA oyununun en güçlü şampiyonları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Lol'ün yeni şampiyonu ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends Yeni Şampiyonu Seraphine Yetenekleri

Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends 27 Ekim 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. MOBA türündeki League of Legends, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve birçok ödülün sahibi olmayı başardı. Riot Games, MOBA türündeki video oyunu ile beraber oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

Riot Games, popüler MOBA oyununa yeni şampiyonlar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda video oyununa Samira isimli şampiyonu ekleyen şirket, çok yakında yeni bir şampiyonu da oyuna eklemeyi planlıyor. Çok yakında eklenecek olan Seraphine isimli yeni şampiyonun yetenekleri gün yüzüne çıktı. Seraphine yetenekleri şu şekilde:

Seraphine'ın Sahne Tozu isimli pasif yeteneği: Seraphine'in kullandığı her üçüncü temel yetenek bir akis oluşturarak onun otomatik olarak yeniden kullanılmasını sağlar. Ayrıca Seraphine bir takım arkadaşının yakınında yetenek kullandığında bir nota oluşturur. Her bir nota tüketilerek normal saldırılarının menzilini arttırır ve fazladan büyü hasarı vermesini sağlar.

Yüksek Perde olarak adlandırılan Q yeteneği: Seraphine, hedefin eksik sağlık yüzdesine göre artan büyü hasarı veren saf bir nota yansıtır.

Saran Ses olarak adlandırılan W yeteneği: Seraphine yakınındaki takım arkadaşlarını çevreleyen bir şarkı söyleyerek kendisine ve takım arkadaşlarına hareket hızı ve kalkan kazandırır. Eğer Seraphine zaten bir kalkana sahipse, yakınındaki takım arkadaşlarını iyileştirebilir. Yenilenen can miktarı çevresinde kaç tane takım arkadaşı bulunduğuna bağlı olarak artar.

Sert Ritim olarak adlandırılan E yeteneği: Seraphine yoğun bir ses dalgası göndererek bir hat üstündeki rakiplere büyü hasarı verir ve onları yavaşlatır. Önceden yavaşlatılmış rakipler sabitlenir ve sabitlenmiş rakipler sersemler.

Bis olarak adlandırılan R yeteneği: Seraphine sahneye çıkarak rakipleri ayartan ve onlara büyü hasarı veren sihirli bir güç gönderir. İsabet alan tüm şampiyonlar (takım arkadaşları dahil) performansın bir parçası haline gelerek yeteneğin menzilini arttırır ve takım arkadaşlarına azami miktarda nota sağlar.

Seraphine Ne Zaman Gelecek?

Seraphine şampiyonunun 13 Ekim tarihinde PBE sunucularına, 29 Ekim tarihinde ise normal sunuculara eklenmesi bekleniyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA türündeki League of Legends (LoL) isimli video oyununa eklenecek olan Seraphine yetenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni şampiyonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.