Serenay Sarıkaya'nın Yeni Dizisi Şahmaran'ın Yayın Tarihi Açıklandı

Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği, Netflix'in yeni yerli içeriği Şahmaran'dan yeni bir fragman geldi ve bu fragman eşliğinde Netflix, merakla beklenen dizinin yayın tarihini de açıkladı. Konusu, ismi ve başrolüyle dikkat çeken dizi 20 Ocak'ta yalnızca Netflix'te yayında olacak.

Netflix "Dünya sadece insana ait değil. #Şahmaran 20 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadesiyle yeni fragmanı ve yayın tarihini paylaştı.

Şahmaran Dizisi Konusu

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Dünya sadece insana ait değil. #Şahmaran 20 Ocak’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/mc8cTUN5ly — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 22, 2022

Şahmaran Dizisi Oyuncuları

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın

Peki siz yayınlandığında Şahmaran'ı izlemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.