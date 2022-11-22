Serenay Sarıkaya'nın Yeni Dizisi Şahmaran'ın Yayın Tarihi Açıklandı
Başrolünü Serenay Sarıkaya'nın üstlendiği yeni Netflix yerli içeriği Şahmaran'ın yeni fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar!
Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği, Netflix'in yeni yerli içeriği Şahmaran'dan yeni bir fragman geldi ve bu fragman eşliğinde Netflix, merakla beklenen dizinin yayın tarihini de açıkladı. Konusu, ismi ve başrolüyle dikkat çeken dizi 20 Ocak'ta yalnızca Netflix'te yayında olacak.
Netflix "Dünya sadece insana ait değil. #Şahmaran 20 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadesiyle yeni fragmanı ve yayın tarihini paylaştı.
Şahmaran Dizisi Konusu
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Dünya sadece insana ait değil. #Şahmaran 20 Ocak’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/mc8cTUN5ly— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 22, 2022
Şahmaran Dizisi Oyuncuları
- Serenay Sarıkaya
- Burak Deniz
- Mustafa Uğurlu
- Mert Ramazan Demir
- Mehir Günşiray
- Ebru Özkan
- Hakan Karahan
- Elif Nur Kerkük
- Mehmet Bilge Aslan
- Berfu Halisdemir
- Nilay Erdönmez
- Nil Sude Albayrak
- Ayşe Lebriz Berkem
- Ece Ertez
- Baran Soysal
- Almina Günaydın
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