Sergen Deveci'nin Yer Aldığı Tiyatro Ekibi Kaza Yaptı
Sevilen oyuncu Sergen Deveci'nin yer aldığı tiyatro ekibi geçtiğimiz gece kaza yaptı. Kazada üç oyuncu hayatını kaybetti. İşte detaylar!
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tiyatro ekibini taşıyan araç bir tıra arkadan çarptı. Araçta bulunan tiyatro ekibinde pek çok ünlü ve başarılı oyuncu da yer alıyordu. Ekipte yer alan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sekiz oyuncunun ise yaralandığı bilgisi aktarıldı.
Kaza geçtiğimiz gecenin geç saatlerinde Merzifon'un Çaybaşı köyünde gerçekleşti. Baş Belası adlı tiyatro oyununun sahnesinin ardından Samsun'a doğru yola çıkan tiyatro ekibi ilk izlenimlere göre süratli bir şekilde önlerindeki tıra çarptı. Kaza sonrası minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılardan Birinin Durumu Kritik
Ekipte bulunan diğer isimlerden Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy, Filiz Özbek ve aracın sürücüsü kazayı yaralanarak atlattı.
Kazanın ardından Amasya Valisi kazaya dair ilk raporları vatandaşlarla paylaştı.
"Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz.
Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."
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