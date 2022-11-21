Sergen Deveci'nin Yer Aldığı Tiyatro Ekibi Kaza Yaptı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tiyatro ekibini taşıyan araç bir tıra arkadan çarptı. Araçta bulunan tiyatro ekibinde pek çok ünlü ve başarılı oyuncu da yer alıyordu. Ekipte yer alan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sekiz oyuncunun ise yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Kaza geçtiğimiz gecenin geç saatlerinde Merzifon'un Çaybaşı köyünde gerçekleşti. Baş Belası adlı tiyatro oyununun sahnesinin ardından Samsun'a doğru yola çıkan tiyatro ekibi ilk izlenimlere göre süratli bir şekilde önlerindeki tıra çarptı. Kaza sonrası minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan Birinin Durumu Kritik

Ekipte bulunan diğer isimlerden Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy, Filiz Özbek ve aracın sürücüsü kazayı yaralanarak atlattı.

Kazanın ardından Amasya Valisi kazaya dair ilk raporları vatandaşlarla paylaştı.