Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın koronavirüs testi pozitif çıktı. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Sergen Yalçın Koronavirüse Yakalandı

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Futbola Dönüş Protokolü" adı altında yapılan yeni tip koronavirüst testleri neticesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Dr. Tekin Kerem Ülkü, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 11 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 288.126 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.951'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 256.524, hastalarda zatürre oranı ise %7,3 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.223 olduğu belirtildi.