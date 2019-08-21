Serie A Ligi eFootball PES 2020 Oyununda Lisanlı Olacak

Konami, İtalya ligini bayağı bir sevmişe benziyor. Hatırlayacağınız üzere daha önceden Juventus FC takımının lisansını almıştı. Şimdi ise işi bir adım daha ileri götürdü. Serie A ligi, eFootball PES 2020 oyununda lisanslı olarak yer alacak.

Yeni oyunun çıkmasına az bir zaman kaldı. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Konami ise doğal olarak mümkün olabildiğince sağlam içerikle oyuncuların karşısına çıkmak için elinden geleni ardına koymuyor.

Yapılan yeni anlaşma neticesinde Serie A ligindeki bütün takımlar eFootball PES 2020 oyununda lisanslı olarak karşımıza çıkacaklar. Ancak bu durum FIFA 20 oyununu satın alacak takipçilerimizi tedirgin etmesin. İtalya birinci FIFA 20 oyununda da yer alacak. Neticede Konami ile Serie A ligi arasında Juventus FC takımında olduğu gibi özel bir anlaşma imzalanmış değil. İtalyan kulüp sıradaki FIFA oyununda farklı bir isimle karşımıza çıkacak olabilir ama Serie A için bu tarz bir durum söz konusu olmayacak.

Bakalım Konami tarafından yapılan bu hamleye karşılık Electronic Arts cephesinden herhangi bir cevap gelecek mi? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.