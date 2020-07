Serious Sam 4: Badass Planet Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Bu senenin eğlenceli oyunlarından bir tanesi olmaya aday Serious Sam 4: Badass Planet ile buluşmaya az bir zaman kaldı. 4 Ağustos 2020 tarihinde PC (Steam) ve Stadia için satışa sunulacak olan yeni oyun, 2021 yılı içerisinde de PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşacak. Devolver Direct 2020 sırasında yayınlanan Serious Sam 4: Badass Planet oynanış fragmanı, dur durak bilmeyen bir aksiyon sunuyor.

Serinin yeni oyununda, hikayeye göre insanlık dünya genelinde yenilmiş ve yıkılmış medeniyette kalanı tahrip etmekte olan Mental güçlerinin istilası altındadır. Bu istila karşısındaki son direniş olarak Sam "Serious" Stone liderliğindeki Earth Defense Force olacaktır.

Senaryo boyunca Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull ve Khnum gibi simgesel düşmanların yanı sıra Processed, Belcher ve Zealot gibi yeni düşmanlar ile aksiyon dolu çatışmalar sizi bekleyecek. Bu çatışma esnasında da çift namlulu tüfek, otomatik tüfek, mitralyöz, elektrikli testere atar ve top gibi birbirinden kuvvetli silahlar kullanabileceğiniz gibi bu silahları geliştirebileceksiniz.

Serious Sam 4: Badass Planet oyununu tek başınıza oynayabildiğiniz gibi çevrimiçi kooperatif modu desteği sayesinde dört kafadar, ana görevleri ve yan araştırma görevlerini birlikte oynayabileceksiniz.

Serious Sam 4: Badass Planet Oynanış Fragmanı Aksiyon Dolu

Devolver Direct 2020 sunumu sırasında Devolver Digital ve Croteam tarafından yayınlanan fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz. Bir dakikadan birazcık uzun olan fragmanda, mücadeleye gireceğimiz düşmanlar ve mühimmatımız gözler önüne serilirken bir yandan da senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanların bir kısmını da görme fırsatımız oluyor. Görünüşe göre, serinin önceki oyunlarını mumla aratmayacak bir devam oyunumuz olacak. Keyifli seyirler dileriz!