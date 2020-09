Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri Açıklığa Kavuştu

Oyun dünyasının en çılgın serilerinden bir tanesi olan Serious Sam ile bu sene bir kez daha buluşacağız. Öncelikli olarak PC (Steam) ve Stadia için 24 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Serious Sam 4'ün PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşma zamanı, 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek. Çıkışına iki haftadan az bir zaman kala Devolver Digital ve Croteam, Serious Sam 4 sistem gereksinimleri duyurusu ile akıllardaki bir soru işaretini daha sildiler.

2018 yılının Nisan ayındaki duyurusu ile dikkatleri bir anda üstüne çeken yeni oyun, yine serinin hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Bunda elbette aşina olunan, birçok ölümcül silah ile çılgınlar gibi üzerimize akın eden birbirinden garip görünüşlü yaratıklar ile çatıştığımız, dur durak bilmeyen bir aksiyon dolu oynanışın geri dönüyor olmasının da etkisi var. Yani eski tarzı, mevcut nesilde daha iyi görsellik ile yeniden yaşama fırsatımız olacak diyebiliriz.

Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Peki bu zamana kadar olan süreçte yayınlanan fragmanlara ve videolara bakarak, Serious Sam 4 oyununun çalışmak için nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacağını da merak etmişsiniz. Bu soru sonunda cevabını buldu. Devolver Digital ve Croteam tarafından açıklanan detaylara göre, 8 GB bellekli, dört çekirdekli işlemcili ve NVIDIA GeForce 780 / 970 / 1050 veya AMD Radeon 7950 / 280 / 470 ekran kartı, oyunu 720p çözünürlükte 30 FPS akıcılığında oynamanızı sağlayacaktır. Gelin isterseniz açıklanan tüm detaylara aşağıdan bir bakalım.

Serious Sam 4 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 780/970/1050 veya AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Versiyon 11

Depolama: 40 GB

Serious Sam 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri