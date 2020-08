Serious Sam 4 Türkçe Olarak Gelecek!

Serious Sam serisinin yeni oyunu için yeni bir sevindirici haberimiz var. Serious Sam 4 Türkçe dil desteği ile satışa sunulacak.

Devolver Digital ve Croteam, Serious Sam 4 duyurusunu 2018 yılında gerçekleştirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişmeye bağlı olarak 24 Eylül 2020 tarihine ertelenmiş olan oyun, bu yıl içerisinde öncelikli olarak PC (Steam) ve Stadia için çıkacak. Önümüzdeki sene içerisinde de PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunulacağı söyleniyor. Yakın bir zaman önce de biz Türk oyun severleri mutluluktan havalara uçuracak bir gelişme yaşandı. Serious Sam 4, Türkçe dil desteğine sahip bir başka oyun olarak satışa sunulacak.

Serious Sam 4 Türkçe Oluyor!

Geçmişte The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, Layers of Fear, Kingdom Come: Deliverence dahil birçok oyun için resmi çeviriyi yapmış ve Vampyr, Metro 2033 Redux, Mafia II: Definitive Edition dahil birçok oyun için de Türkçe yama hazırlamış olan Oyun Çeviri ekibi, sıradaki çalışmasını Serious Sam 4 için gerçekleştirecek.

Resmi Facebook sayfası üzerinden yeni bir durum güncellemesi yayınlayan ekip, serinin yeni oyununun Türkçe dil desteğine sahip olacağını müjdeledi: "Aksiyonundan ödün vermeyen bu yeni oyunda Mental'in ordularına karşı savaşacak ve dünyayı uzaylı istilasından kurtarmaya çalışacaksınız. Beklemede kalın, cidden!"

Serinin yeni oyununda, hikayeye göre insanlık dünya genelinde yenilmiş ve yıkılmış medeniyette kalanı tahrip etmekte olan Mental güçlerinin istilası altındadır. Bu istila karşısındaki son direniş olarak Sam "Serious" Stone liderliğindeki Earth Defense Force olacaktır.

Senaryo boyunca Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull ve Khnum! Square gibi tanıdıkların yanı sıra Processed, Belcher ve Zealot gibi yeni düşmanlar ile aksiyon dolu çatışmalar sizleri bekleyecek. Bu çatışma esnasında da çift namlulu tüfek, otomatik tüfek, mitralyöz, elektrikli testere atar ve top gibi birbirinden kuvvetli silahlar kullanabileceğiniz gibi bu silahları geliştirebileceksiniz.