Serious Sam 4 öncesinde, serinin ilk oyununa bir dalış yapmaya ne dersiniz? Serious Sam Classic: The First Encounter GOG'da ücretsiz oldu. Sınırlı bir süreniz olduğu için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyun dünyasının çılgın oyunlarından olan Serious Sam Classic: The First Encounter, 2001 yılında satışa sunulmuştu. Temponun neredeyse bir an olsun düşmediği oynanışı ile bir hayli eğlendiren oyun, birçok ödülü de evine götürmeyi başarmıştı.

Hikayeye göre dünya, eski zamanlarda kainata hakim olmak isteyen Mental ile insanlık tarafından keşfedilecek olan eserler bırakan yaratık ırkı Sirians arasında gerçekleşen devasa bir çatışmaya sahne olmuştur. Yirmi ikinci yüz yılda ise Mental, ordusuyla birlikte insanlığın kökünü kurutmak için geri dönüyor. Ne var ki Sirians tarafından bırakılan ve Timelock adı verilen bir gizli silah, hem ana karakterimiz Sam'in Antik Mısır dönemine gitmesini hem de insanlığı kurtarmak adına Mental çatışmaya girmesini sağlıyor.

Senaryo boyunca on beşten fazla farklı düşman ile Double Shotgun, Rocket Launcher, Minigun ve Cannon dahil birçok silah ile çatışmaya gireceğiniz oyun, ana senaryonun dışında kooperatif çok oyunculu, Deathmatch ve Scorematch modları, aynı makine üzerinden bölünmüş ekranda dört oyuncuya kadar oynama imkanı sunuyor. Ayrıca kendi bölümlerinizi de üretebilmeniz mümkün oluyor.

Ücretsiz Serious Sam Classic: The First Encounter Fırsatını Kaçırmayın

Eğer Serious Sam Classic: The First Encounter oyununu kütüphanenize eklemek istiyorsanız, 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü TSİ 16:00'a kadar zamanınız olacak. Buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak.

Son olarak GOG üzerinde Harvest Sale adıyla yeni bir indirim kampanyası da başladı. Kendi içinde Good old Games, Indie Gems ve RPG olmak üçe ayrılan kampanya kapsamında % 90'a varan indirimler söz konusu ile birçok oyunu sudan ucuz diyebileceğimiz ücretler karşılığında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.