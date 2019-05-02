Şerit Antenlerle Her Yerde İnternet Bağlantısı Olacak

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Ericsson'un her yerde internet bağlantısı sağlayacak konsept bir baz istasyonu anten sistemiyle geleceği keşfe çıktığını açıkladı.

Yalçın açıklamalarında 'Ericsson Radyo Şeritleri' konseptinin, yüksek ve güçlü radyo performansı sunacağını ve mobil ağlara kolay, hızlı kurulan ve esnek yapılar getireceğini söyledi. Telefon teknolojisinin ilk günlerinden başlayarak, bütün mobil teknoloji nesilleri boyunca müşterilere sunduğu değeri en üst düzeye çıkarmak için kesintisiz inovasyon fikirleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yalçın, "Tüm dünyadaki mühendislerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız sektörün gündemini belirliyor." dedi.

Gelecek 10 yılda dünyanın teknoloji açısından nasıl şekilleneceğine ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Yalçın, 5G, bulut bilişim, yapay zeka, otomasyon ve veri saklama gibi kritik teknolojilerin olağanüstü hızlı evrimi nedeniyle değişimin temposunun çok yüksek olacağını dile getirdi.

5G ile internetsiz alan kalmayacak!

Yeni frekanslar ve antenlerle küçülen form faktörleriyle artık yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli internet bağlantısının her yerden yapılabileceğini belirten Yalçın, şunları söyledi; "Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz. Ericsson Radyo Şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek."

Ericsson Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "Radyo Şeritleri" sistemini çığır açıcı bir konsept olarak değerlendiren Yalçın, yeni mobil ağ tasarımının daha yüksek kalite sağlamasının yanı sıra dağıtım kolaylığı da sunduğunu söyledi. Yalçın, her yerden erişilebilir, yüksek kapasiteli radyo bağlantısı sağlayacak sistemin, kalabalık şehir meydanları, alışveriş merkezleri, ofisler, stadyumlar, tren istasyonları, fabrikalar ve depolar gibi zorlu dış ve iç mekanlar için ideal bir dağıtım çözümü sunacağını bildirdi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu şerit antenler ile her yere internet ulaşır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!