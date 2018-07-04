Ses Dalgalarıyla Kanser Tespiti Yapılacak

Duke Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, ses dalgalarıyla kanserli hücreler tespit edildi. Yayınlanan makaleyle yeni yöntemin kliniklerde dahi kullanılacak kadar etkili olduğu belirtildi.

“Kanser teşhisinde kullanılan en etkili sistem biyopsi” diyen makalenin ortak yazarlarından Tony Jun Huang, “Biyopsi etkili olmasına karşın acı verici, cerrahi işlem gerektiren ve ancak kanserin ilerleyen aşamalarında kullanılabilen bir yöntem” ifadelerini kullandı. Biyopside yaşanan birçok sıkıntı sebebiyle yeni bir yöntem aradıklarını belirten Huang, ses dalgalarını kullanma kararı alarak, yeni araştırmalarına başladıklarını aktardı.

Yeni metotla birlikte ilk olarak kanın akması için iki farklı yol yapıldığı, ardından belirli bir ses dalgası boyu gönderilerek, akan kan üzerinde bir çeşitli baskı oluşturulduğu söylendi. Oluşturulan baskıyla birlikte dolaşımdaki hücreler arasında üzerinde tümör olanların sağlıklı olanlara göre farklı bir yola itildiği ve doktorların yaptıkları inceleme sonrasında kanserli hücreleri tespit edebildikleri vurgulandı.

Üzerinde tümör olan hücrelerin sağlıklı olanlara göre daha büyük olmaları sebebiyle ses dalgalarının o hücreleri başka bir yoldan gitmeye zorladığını söyleyen bilim insanları, yayınladıkları videoyla birlikte sistemin tam olarak çalıştığını anlattılar. Hemen aşağıda görebileceğiniz video Duke Üniversitesinin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanırken, videoyla birlikte yukarıda gördüğünüz fotoğraf da merak edenlerle paylaşılarak, kanın nasıl bir yoldan geçirildiği gösterildi.