Bir Ses Düzenleme Programı Artık Kullanıcı Verilerini Topluyor

Bir ses düzenleme programı, gizlilik politikasında gittiği değişikliklerin bir sonucu olarak kullanıcılardan belirli nedenlerden ötürü veri toplamaya başladı. Programın geliştiricilerinin aldığı kararla birlikte bazı kullanıcılar, programı "casus yazılım" grubunda yer aldığını ileri sürdü.

Ses kaydetme ve düzenlemeye olanak tanıyan program Audacity, 2 Temmuz 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncelledi. Programın güncellenen gizlilik politikasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu, sizinle ilgili kişisel verileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklıyor. Masaüstü uygulamamız Audacity'yi kullanan kullanıcılarımız hakkında çok sınırlı olarak kişisel veri topluyoruz. Bu ayrıca sizinle ilgili topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgilerle ilgili olarak sahip olduğunuz hakları ve bunları nasıl kullanacağınızı gösterir."

Ses Düzenleme Programı Audacity Hangi Verileri Topluyor?

Kullanıcı verilerinin neden toplandığını belirten Audacity, toplanan kişisel verilerin uygulama analizinin yapılmasına ve uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olduğunu öne sürdü ve bu nedenlere ek olarak çeşitli yasal yaptırımları işaret etti.

Uygulamanın analiz ve benzeri nedenlerle topladığı kişisel veriler işletim sisteminin sürümü, IP adresine göre ülke tespiti, işletim sisteminin adı ve sürümü gibi bilgileri içeriyor. Yasal yaptırımlar için toplanan veriler bölümünde kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer için gerekli olan verilerin toplandığı bilgisi yer alıyor.

Uygulamanın geliştiricileri, analiz ve benzeri nedenlerle topladığı bilgileri sıralamakta daha açık olmuş olsa da yasal yaptırımlar için toplanan verileri açıkça yazmaktan uzak durmuş gibi görünüyor.

Kullanıcıların kişisel verileri, AEA'daki (Avrupa Ekonomik Alanı) sunucularda saklanıyor ancak Muse Group, kişisel verilerin zaman zaman diğer bağlantıları ile paylaşılmasının gerekli olabileceğini söyledi. Gizlilik sözleşmesi, IP adreslerinin şifreleme olmadan bir gün önce saklandığını gösteriyor. Bu da kolluk kuvvetlerinin ve yetkililerin veri talebinde bulunması halinde kişisel verilerin paylaşılabileceği anlamına geliyor.

Audacity, kendini gizliliğe oldukça önem veren bir uygulama olarak tanımlıyor. Kullanıcılardan toplanan verilerin neler olduğunu kullanıcılara bildirme konusunda mümkün olabildiğince açık sözlü olduğunu öne süren geliştiriciler yine de bazı kullanıcılardan çok sayıda olumsuz eleştiri aldı. Kullanıcılarının azımsanamayacak kadar önemli bir kısmı, Audacity'nin artık "casus yazılım" sınıfında listelenmesi gerektiğini savunmaya başladı.