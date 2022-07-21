Ses Hızını Aşmayı Başaran Yeni Yolcu Uçağı Tanıtıldı

Boom Supersonic, Mach 1.7'ye kadar uçabilecek 80 yolcu kapasiteli ticari bir jet olan Overture projesindeki büyük ve önemli değişiklikleri açıkladı. ABD şirketi bunun orijinal tasarımın bir iyileştirmesi olduğunu iddia etse de sergilenen uçak, o zamana kadar sunulan üç motor konfigürasyonu yerine kanatların altında dört motorla artık tamamen farklı durumda.

Overture ayrıca aerodinamik sürtünmeyi ve gürültüyü azaltmak için farklı çaplara sahip “konturlu” bir gövdeye sahip. Ayrıca jetin artık yeni bir martı kanadı ve geleneksel bir kuyruğu bulunuyor. Daha önce süpersonik uçak, motorların hava girişi de dâhil olmak üzere kanatların arka kenarına yakın yerleştirilmiş (gövdenin arkasında üçüncü bir motor olsa da) Concorde'a benziyordu.

Yenilenmiş tasarımında Overture, ABD hükûmetinin 1960'larda finanse ettiği ancak sonunda iptal edildiği süpersonik jet projesi Boeing 2707'ye benzemeye başladı.

Süpersonik Uçuş Nedir?

Boom ayrıca anakara üzerinde uçarken Mach 0.94'ü korurken, yalnızca okyanuslar üzerinde süpersonik uçuşu sürdürmesi gibi Overture'un bazı özelliklerini paylaştı. Süpersonik uçuşla ilgili gürültü kirliliği kısıtlamalarına uyum sağlamanın bir yolu olacak ancak bu durumun, uçağın ses hızını aşması durumunda oluşan süpersonik patlamayı önlemek için NASA ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalarla aşılması gerekmekte.

Boom'a göre dört motorun kullanılması, süpersonik jeti daha güvenli ve sessiz hâle getirmenin yanı sıra daha düşük maliyet sunacak ancak şirket, yakıcının tedarikçisi hakkında bilgi vermedi. Boom'un kurucusu ve CEO'su Blake Scholl şu ifadeleri kullandı:

"Havacılık onlarca yıldır dev bir sıçrama görmedi. Overture tasarımı devrim niteliğinde ve mesafe hakkındaki düşüncelerimizi temelden değiştirecek. Dünya genelinde 600'den fazla rota ile Overture, Dünya'yı on milyonlarca yolcu için çarpıcı biçimde daha erişilebilir hâle getirecek."

Overture'un 2029'da hizmete girmesi bekleniyor. İlk uçuşun iki yıllık üretimden sonra 2026'da yapılması planlanıyor.