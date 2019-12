Sesli Asistan Ölmek Üzere Olan Gencin Hayatını Kurtardı

Amerika Lowa eyaletinde buz tutmuş nehre düşen Gael Salcedo, sesli asistan Siri sayesinde ölümden döndü.

Günlük işlerinizi kolaylaştırmayı hedefleyen sesli asistanlar, Apple ürünlerinde Siri ile ve Android ürünlerinde Google Asistan ile karşılanıyor. Temel olarak basit işlevleri daha hızlı yapabilmenizi sağlayan bu yazılım, bu sefer bir hayat kurtardı.

Araba kullanırken kontrolünü kaybeden ve buz tutmuş bir nehre düşen on sekiz yaşındaki Gael Salcedo, kazanın ardından kendine geldiği sırada etrafın görülmediğini ve nehre düştüğünü anladığını söyledi. "Neredeydim, nereye gidiyordum bilmiyordum." diyen Salcedo, "Ne yapacağım konusunda da fikrim yoktu. O an aklıma gelen tek şey ölmek üzere olduğumdu." dedi.

'Siri, call 911′ — Iowa teen uses voice assistant to call for help after driving into river



“I was just thinking in my head ‘I think I’m going to die' ... I lost my phone,” Gael Salcedo told @KIMTNews3 https://t.co/ld9OilHfEw