Sesli Asistanların Gelişmesinde Koronavirüs Etkisi

Tüm dünyada Koronavirüs pandemisi yüzünden her şey kötüye gidiyorken bazı teknolojiler bu durumdan faydalanıyor. Analistler Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Siri gibi sesli asistanların son yıllarda güçlü büyüme gösterdiğini ve salgınının bunu hızlandırdığını söylüyor.

Sesli asistanlar sadece soruları ve alışverişleri yanıtlamakla kalmıyor aynı zamanda akıllı ev kontrolü ve insanlar kişisel iletişimi sınırlamak istediklerinde artan ilgiyi görebilecek çeşitli iş ve tıbbi uygulamalar için de kullanılabiliyor.

ABI Research'ten analist Jonathan Collins, "Ses, akıllı ev alanına zaten önemli girişlerde bulundu ve ses kontrolü, akıllı telefonlardan TV uzaktan kumandalarına, termostatlara, kapı kollarına ve daha fazlasına yani ev çevresinde yaygın olarak dokunan yüzeylerden kaçınmak için kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Juniper Research bu yıl kullanımda olan 4.2 milyar akıllı telefonlardaki etkileşimlerden yola çıkarak aktif telefon sayısının 2024'te 8,4 milyar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bu durum da daha fazla sesli asistan kullanımına bağlı olarak dokunmaktan kaçan bir dünyada ses teknolojisine yeni bir ortam sağlıyor.

Sesli asistanlar ile Koronavirüs bağlantısı

Futuresource analisti olan Chris Pennell, dijital asistanların benimsenmesinin özellikle de sağlık, perakende ve eğlence gibi müşteriye yönelik alanlarda kullanımı hızlandıracağını söyledi. Halihazırda kullanılmakta olan bir örnekte Mayo Clinic'in Amazon Alexa'yı kullanarak virüs ile ilgili semptomları sorguladığını ve hastalara buna göre müdahale edildiğini biliyoruz.

Peki ya siz sesli asistanların gelişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce sesli asistanlar sayesinde hayatımız kolaylaşacak mı?