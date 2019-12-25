Sevdiklerinize Yılbaşında Hediye Edebileceğiniz Teknolojik Ürünler

Yeni yıla girmemize birkaç gün gibi kısa bir süre kaldı. Eğer sevdiklerinize halen bir hediye almadıysanız yılbaşında sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en iyi teknolojik ürünleri sizler için listeledik.

Yılbaşında Hediye Edilebilecek En İyi Teknolojik Ürünler

Sizler için geniş bir fiyat aralığını göz önüne alarak her bütçe için hediye edebileceğiniz en iyi ürünleri listeledik. Bu ürünlerin kendi fiyatları içerisinde en iyi seçenekler olduğunu düşünüyorum. Akıllı saatten tablete, taşınabilir oyun konsolundan akıllı bilekliğe ve kablosuz kulaklıktan mobil aksesuarlara kadar düzenlediğimiz listedeki ürünleri aşağıda bulabilirsiniz.

Akıllı Telefon: Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve fiyatına göre oldukça cazip teknik detaylara sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro akıllı telefon tarafında yapabileceğiniz en iyi tarcihlerden birisi olarak öne çıkıyor. Fiyatı hızlı bir düşüş gösteren model, şu an için alabileceğiniz en iyi fiyat seviyesinde.

MediaTek Helio G90T işlemciden gücünü alan Note 8 Pro, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile destekleniyor. 6.53 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüğündeki ekran, Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Bununla birlikte dörtlü arka kamera kurulumu ile iddialı olan modelin ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde.

Tamindir İncelemesi

Fiyat Ortalaması: 2.000,0 TL (64 GB)

Tablet: Apple iPad (7. Nesil)

Apple'ın 2019 yılı modeli olan yedinci nesil iPad, günlük işler için biçilmiş kaftan. Magic Keyboard desteği ile birlikte size bilgisayarı aratmayacak olan model, büyük ekranı ile birlikte keyifli bir kullanım imkanı sunuyor.

10.2 inç boyutundaki ekranın çözünürlüğü 2160 x 1620 piksel dolaylarında. Apple Pencil desteği ile gelen ürün yaratıcılığınızı geniş ekrana yansıtabilme imkanı veriyor. 3 GB RAM ile desteklenen Apple A10 Fusion işlemci ile birlikte farklı depolama seçenekleri bulunuyor.

Fiyat Ortalaması: 2.250,0 TL (32 GB)

Akıllı Bileklik: Xiaomi Mi Band 4

Söz konusu şey egzersiz takibi olduğunda akıllı bileklikler oldukça öne çıkmaya başladı. Akıllı saatlere göre daha uygun fiyatları ile öne çıkan bu ürün grubunun en popüler modeli Xiaomi Mi Band 4 denilebilir. Renkli ekran, güçlü batarya, nabız ve egzersiz takibi gibi özellikleri ile öne çıkan ürün uygun fiyatı ile tercih edilebilir.

0.95 inç boyutunda renkli ekran ile gelen model 135 mAh kapasitesindeki bataryası ile birlikte 20 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

Fiyat Ortalaması: 200,0 TL

Kablosuz Kulaklık: Huawei Freebuds 3

Son zamanların yükselen trendi olan kablosuz kulaklıklar sevdiklerinizi özgür kılabilir. Egzersiz sırasında, telefonunuz uzaktayken ya da bir şeyler yaparken kablolara bağlı kalmayın. Huawei Freebuds 3 bu noktada fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çeken modellerden birisi oluyor.

Kirin A1 işlemcinin güç verdiği Freebuds 3 aktif gürültü engelleyici teknolojisi ile birlikte öne çıkıyor. Bu teknolojiye sahip olan rakiplerinin fiyat olarak çok daha yukarıda konumlandığını görüyoruz. Bununla birlikte mikrofon tarafında da gürültü engelleyici mikrofon yer alıyor. Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip olan modelin dokunmatik kontrol paneli bulunmakta.

Tamindir İncelemesi

Fiyat Ortalaması: 999,0 TL

Akıllı Saat: Samsung Galaxy Watch Active 2

Eğer akıllı bilekliklerin ekranları size yetersiz geliyorsa ve egzersiz takibini daha kapsamlı bir şekilde yapabilmek istiyorsanız bu noktada önerimiz Galaxy Watch Active 2 oluyor. Geniş egzersiz takibi, EKG destekli nabız ölçümü gibi özelliklere sahip olan modelin beklentilerinizi karşılayacağını söyleyebiliriz.

1.4 inç boyutunda ekrana sahip olan Watch Active 2, Gorilla DX+ ile korunuyor. 340 mAh batarya sayesinde mevcut nesile göre daha uzun pil ömrü sunan model, 5 ATM su geçirmezlik sayesinde her türlü spor takibine olanak sunuyor. EKG teknolojisi ile birlikte gelişmiş sağlık takibi sunan model, stres seviyesi ölçüp uyarı yapabiliyor.

Bu modelde 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut, alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı malzeme yapısının olduğunu belirtelim. Bunlar arasındaki tercihler fiyata direkt olarak etki ediyor.

Tamindir İncelemesi

Fiyat Ortalaması: 1.599,0 TL (Alüminyum 40 mm)

Bilgisayar: Monster Abra A5 V15.3

Eğer biraz daha yukarıya oynamak istiyorsanız bilgisayarlara göz atmakta fayda var. Bu noktada fiyat / performans olarak öne çıkan Monster Abra A5 V15.3 modeli tavsiyemiz olacaktır.

15.6 inç ekranlı bu oyuncu bilgisayarı Intel Core i5 9300H ile kutudan çıkıyor ve 8 GB RAM ile destekleniyor. NVIDIA GeForce GTX 1050 (3 GB) ile akıcı oyun performansı sunmayı hedefleyen modelin depolama tarafında 240 GB M.2 SSD ile geldiğini vurgulayalım.

Fiyat Ortalaması: 4.899,0 TL

Taşınabilir Oyun Konsolu: Nintendo Switch

Sony'nin bir türlü başaramadığı taşınabilir oyun konsolu sektöründe kuralları baştan yazan ve rekorlar kıran Nintendo Switch, oyun aşıkları için oldukça mutlu edici bir hediye olacaktır.

4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan bu cihaz, ARM Cortex A57 işlemciden ve NVIDIA Tegra X1 grafik işlemciden güç alıyor. Oldukça rekabetçi ve özgün bir tasarıma sahip olması ile dikkatleri çeken modelin geniş bir oyun kütüphanesine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Fiyat Ortalaması: 2.500,0 TL

Powerbank: Samsung Kablosuz Powerbank

Kablosuz şarj teknolojisinin hem akıllı telefonlar hem de mobil aksesuarlar nezdinde popülerleşmeye başladığı bu dönemde bu özelliğe sahip bir powerbank gayet iyi olacaktır. Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Aleti olarak isimlendirilen bu powerbank istediğiniz pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor.

10,000 mAh batarya kapasitesine sahip olan bu cihaz 15W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteğini barındırıyor. Aynı anda iki cihazı şarj etmenize olanak sunan powerbank, Qi uyumlu kablosuz şarj desteğine sahip tüm cihazları şarj edebilmekte.

Fiyat Ortalaması: 200,0 TL