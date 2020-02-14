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  4. Sevgililer Günü Hakkında Atılan En Bomba Tweetler #14şubatsevgililergünü #ValentinesDay2020

Sevgililer Günü Hakkında Atılan En Bomba Tweetler #14şubatsevgililergünü #ValentinesDay2020

Sevgililer Günü Hakkında Atılan En Efsane Tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü hakkında Twitter'da atılan en efsane tweetleri bir araya getirdik. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıktı.

Herkes sevgilisine, eşine veya sevdiği kişilere hediyeler almakta, çiçekler göndermekte ve mesajlar atmakta. Kimilerimiz akşam iş veya okul çıkışında güzel bir restoranda yemek yiyerek, kimilerimiz ise evde sinema izleyerek yada birlikteliğin şerefine kadeh kaldırarak kutlamakta. Gelin hep beraber Sevgililer Günü ile ilgili Twitter'da neler paylaşılmış yakından bakalım.

Sevgililer Günü Hakkında Atılan Efsane Tweetler

"Tavrımız Net!"

"Aşk 1 Güne Sığmaz!"

"Seri Üzgün"

"Börekçi can damarımız"

"Sitem etmekte haklı"

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