Sevgililer Günü İçin Aşk Mektubu Yazan Yapay Zeka Geliştirildi!

Sevgililer, her sene olduğu gibi bu sene de çeşitli kutlama planları yapıyor. Sevgililer Günü için aşk mektubu yazmak istiyor ancak yazma işinin çok da size göre bir iş olduğunu düşünmüyorsanız yardımınıza koşacak bir yapay zekanın (AI) olduğunu bilmek sizi mutlu edebilir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli CopyAI tarafından oluşturulan bot hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sizin Yerinize Sevgililer Günü İçin Aşk Mektubu Yazan Bot!

Yapay zeka artık hayatımızın hemen hemen her anında yer alıyor. Öyle ki geçmişte yapılması için insan gücüne ve zekasına ihtiyaç duyulan işler de dahil olmak üzere bugün birçok işte yapay zeka öne atılarak gereksinimleri karşılamaya başlıyor.

Bu yıl sevgilisine aşk dolusu bir mektup yazmak isteyenlerin yardımına ise yapay zeka koşuyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli CopyAI tarafından oluşturulan Sevgililer Günü botu, ona verilen bazı küçük ipuçlarını kullanarak duygularınızı bir sözcüklerle ifade etmenize olanak sağlıyor.

İçinizdeki duyguları dışa vurma konusunda yeterince başarılı olduğunuzu düşünmüyorsanız yapay zekaya birkaç önemli bilgi vererek sizin yerinize bir aşk mektubu oluşturmasına izin verebilirsiniz. Daily Mail'in haberine göre aşk mektubunuzu sadece saniyeler içerisinde oluşturabilecek bot tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

ABD merkezli CopyAI'nin oluşturduğu bot, Generative Pre-Training Transformer (Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3 / GPT-3) isimli yapay zeka teknolojisini kullanıyor. GPT-3, hatırlayacak olursanız algoritmaları kullanarak özgün metinler hazırlayabiliyor, yılların birikimi sonucunda şair olmayı başarmış kişiler gibi şiirler yazabiliyor.

Sevgililer Günü'ne özel bot hazırlayan CopyAI, GPT-3'yi Sevgililer Günü kartı örneğini göstererek geliştirdiğini söyledi. Şirketin kurucularından Chris Lu, konuya dair yaptığı açıklamada, "Ona birkaç Sevgililer Günü kartı örneği verdim. Gerisini AI halleti" ifadelerini kullandı.

Sevgilinize AI tarafından yazılan aşk mektubunu göndermek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Valentinesday.ai sitesini ziyaret edin.

Facebook, e-posta ve Google hesabı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mektubu kim için yazdıracaksanız o kişinin özelliklerini belirtmeye başlayın.

Sevgililer Günü için sizin yerinize mektup yazan botun hazırladığı mektup ayrıca kopyalanabiliyor. Bu da mektubu istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz anlamına geliyor.