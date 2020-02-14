Sevgililer Gününde Online Satışların Tavan Yapması Bekleniyor

Herkes sevgilisine, eşine veya sevdiği kişilere hediyeler almakta, çiçekler göndermekte ve mesajlar atmakta. Yapılan açıklamalarda Sevgililer Günü'nde online satışların tavan yapacağı söylendi. Gelin hep beraber paylaşılan rakamlara göz atalım.

Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği e-ticaret meclis üyesi Cenk Çiğdemli, Sevgililer Günü'nde online satışta ciroların en az %20 artacağını söyledi ve SPA, otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerin yükselişte olduğunu belirtti. Ülkemizde bugün kart ile yapılan ödemelerin 3 milyar TL'yi geçmesini beklediklerini söyleyen Çiğdemli açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Geçen yıl Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2.5 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleşti. Bunun dörtte biri internet satışlarından gelmişti. 8-14 Şubat haftasında ise en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödemelerin yüzde 24’ü internetten yapılmıştı. Rakamlar Sevgililer Günü'nde ortalama sepet tutarının 300 lira olduğunu gösteriyor."

İnsanların bugün en çok kalpli ürünleri aldığını söyleyen Cenk Çiğdemli, "18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor. Bu yıl için 14 Şubat'ta 1.5 milyon çiçek siparişi öngörülüyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında." dedi.