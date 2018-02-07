Sevgilinizle Şifrenizi Paylaşmayın! Neden mi?

Global güvenlik teknolojisi şirketi Bitdefender, sevgililer gününe adım adım yaklaştığımız şu günlerde, herkesi ilgilendiren (bilhassa sevgilisi olanları) çok önemli uyarılarda bulundu. Haberin başlığından konuyu anladınız diye düşünüyorum ancak yine de "Bitdefender ile benim sevgilimin ne alakası var yahu" diyorsanız haberimizi dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyoruz.

Sevgililerimizle hayata dair birçok şey paylaşıyoruz. Peki e-posta veya sosyal medya şifrelerini de paylaşmamız gerekiyor mu? Bitdefender bu sorunun cevabını kısa ve net bir şekilde veriyor: "Hayır!"

Birçok kişi, bir güven işareti olarak sevgilileriyle şifrelerini paylaşıyor ancak ilişkilerde bir kilometre taşı gibi görünen bu davranış çok riskli bir karar olabilir. Yani sevgilinize karşı güven kazanayım derken, kendi güvenliğinizden olabilirsiniz, aman dikkat.

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, sosyal medya şifrelerini paylaşmanın, ilişki sırasında veya sonrasında ciddi gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Şifrelerin paylaşılması, ilişkilerin bozulması durumunda bir felakete neden olabilirken mutlu zamanlarda paylaşılan şifreler, o zamanlar bittiğinde bir çeşit silaha dönüşebilir. “Sadece e-posta şifreniz ile banka bilgileriniz, sosyal medya bağlantılarınız ve benzeri daha hassas bilgileriniz güvensiz ellere geçebilir” diyen Bitdefender, çok önemli bir noktaya parmak basıyor.

Dijital dünyada kullanılan hesap şifrelerinin kişisel olduğuna dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bu şifreleri kimseyle paylaşmamamız gerekir. Özellikle güvenlik zafiyetlerinin başında gelen zayıf şifre kullanımı gündemdeyken bu konunun da oldukça önemsenmesi gerekiyor. Sevgilinizin, sizin şifrelerinize sahipken güvenlik zafiyeti yaratmayacağının garantisi yoktur. İki kişinin bildiği sır, sır değildir” sözleriyle durumu çok güzel bir şekilde özetliyor.

Sevgililer Gününde Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online alışveriş için en önemli püf noktaları ise şöyle sıralıyor:

1- Sahte Uygulamalara Dikkat Edin

Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte mağaza uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir.

2- Sevgililer Temalı Reklamlara Hemen Kanmayın

Sevgililer Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

3- Abartılı Kampanyalardan Uzak Durun

Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

via GIPHY

4- Güvendiğiniz Adreslerden Alışveriş Yapın

Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız yada kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5- Verdiğiniz Bilgilere Dikkat Edin

Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

via GIPHY

6- Halka Açık Wi-Fi Noktalarını Kullanmayın

Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

7- Antivirüs Yazılımınızı Güncel Tutun

İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.

8- Kapsamlı Bir Güvenlik Çözümü Kullanın

Tek seferde Windows, Mac OS ve Android cihazlarınızı korumak istiyorsanız, Bitdefender Total Security Multi-Device 2018 sizin için iyi bir seçim olabilir. Bitdefender Total Security Multi-Device 2018 ürünü, en gelişmiş zararlı yazılımlara karşı bile zırhlı koruma sağlar ve birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklere sahiptir.

Sevgililer gününü huzurlu bir şekilde geçirmek istiyorsanız, altın değerinde olan bu tavsiyeleri kulağınızın bir yerlerine küpe yapın. Tabii sevgilinize çiçek almayı da sakın ihmal etmeyin, zira asıl o zaman güvenlik problemleri yaşayabilirsiniz uyaralım.

via GIPHY