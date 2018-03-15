Sevgilisini Öldüren Youtuber Kızın Cezası Belli Oldu

20 yaşındaki Monalisa Perez ve 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz, Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşıyordu. Genç çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu. 27 Haziran 2017 tarihinde, ilginç bir Youtube videosu çekmeyi planlamışlardı. Monalisa Perez, çektikleri video sırasında istemeden de olsa bir tabancayla sevgilisini ağır yaralamış ve sevgilisinin ölümüne neden olmuştu. Kazayla sevgilisini öldüren genç kadının cezası geçtiğimiz günlerde belli oldu.

ABD’de yaşanan bu olayda genç çift, Youtube’da videolarının daha çok izlenmesi için ilginç ve tehlikeli bir video çekmeye karar verdi. Pedro Ruiz, sevgilisi Monalisa Peres’den kendisine bir tabancayla (desert eagle) 30 cm uzaktan ateş etmesini istedi. Tabancanın önüne koydukları kalın bir ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağına inanan Pedro Ruiz, kız arkadaşına bir şey olmayacağı konusunda güvence verdi ve tetiği çekmesi için onu ikna etti. Monalisa Perez’in canlı yayında tetiği çekmesiyle birlikte, kurşun kalın ansiklopedinin içinden geçerek Pedro Ruiz’e isabet etti ve Pedro Ruiz’in hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu olayın ardından iki çocuk annesi Monalisa Perez, ikinci dereceden cinayetle suçlu bulundu.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈 — Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 Haziran 2017

Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Monalisa Perez, videodan hemen önce Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. ONUN fikri, BENİM değil" demişti. Monalisa Perez’in, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Pedro Ruiz'e ateş etmesini, 3 yaşındaki çocukları ve o sırada canlı yayını takip eden 30 kişi izledi. Monalisa Perez, olayın hemen ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi ve yardım istedi ancak Pedro Ruiz’in hayatını kurtaramadı.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan ve hakkında dava açılan Monalisa Perez’in cezası belli oldu. Dava sonucuna göre, Monalisa Perez altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Davaya bakan savcı James Brue: “aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını” söyledi.

Bu olayın Monalisa Perez’in sevgilisi Pedro Ruiz tarafından planlanmış olması ve Pedro Ruiz’in sevgilisine bu konuda bir sorun çıkmayacağına dair güvence vererek onu tetiği çekmesi için zorlaması, Monalisa Perez’in cezasının hafifletilmesindeki en önemli etken olarak görülüyor.