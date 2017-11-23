Sevgilisini Tehdit Eden LoL Oyuncusu Banlandı!

Çin’in en tanınmış League of Legends oyuncularından bir tanesi olan Li Wei “Vasilii” Jun, canlı yayın sırasında kız arkadaşını tehdit ettikten sonra oynadığı takımdan atılmıştı. Kız arkadaşını fiziksel şiddette bulunmayla tehdit eden oyuncu, Riot Games tarafından yapılan soruşturmanın ardından 2020 yılına kadar oyundan uzaklaştırıldı.

Ekim ayının başında Twitch üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında izleyiciyi şok eden bir harekete imza atan ve kız arkadaşını dövmekle tehdit eden Li Wei “Vasilii” Jun, uzun süredir birlikte maçlara çıktığı Newbee takımından kovulmuştu. Takımın aldığı bu karardan sonra harekete geçen Riot Games de oyuncu hakkında soruşturma başlattığını ve kararını soruşturmanın ardından vereceğini açıklamıştı. Bugün kararını açıklayan League of Legends’in geliştiricisi Riot Games, Vasilii’ye 20 profesyonel ay boyunca oyundan uzaklaştırma cezası verdiğini açıkladı. League of Legends’in sezonları baz alınarak verilen bu cezanın da 2020 yılına kadar süreceği belirtildi.

Li Wei Jun’un kız arkadaşına fiziksel şiddette bulunmamış olmasına rağmen yakın zaman önce değişen kurallar uyarınca, herhangi birini fiziksel şiddetle tehdit etmenin de uzaklaştırma cezası anlamına geldiğinin altını çizen Riot Games, Vasilii’nin hareketini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Öte yandan Vasilii ve kız arkadaşı, fiziksel şiddet olmadığı yönünde açıklama da yapmışlardı ancak ne oyuncunun takımı ne de Riot Games bunu yeterli görmediler.