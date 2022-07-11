Ubisoft'tan Şaşırtıcı Hamle: Sevilen Assassin's Creed Oyunu Mağazadan Kaldırıldı

Ubisoft, önümüzdeki günlerde bir dizi oyunu mağazalardan kaldırmaya hazırlanıyor ve süreç Assassin's Creed Liberation HD ile çoktan başladı.

Birkaç gün önce Ubisoft, PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde piyasaya sürülen birkaç oyun için çevrimiçi hizmetleri kapatacağını duyurmuştu. Doğal olarak geçmişte de benzer hamleleri şirketlerden gördüğümüz için bunun normal bir uygulama olduğu aşikâr. Bununla birlikte asıl dikkat çeken nokta Ubisoft ile ilgili durum, çok oyunculu hizmetleri kapatmanın ötesine geçiyor ve büyük tepkiye neden olan da bu.

Oyuncular, çevrimiçi hizmetlerin yanı sıra oyunla birlikte gelen hiçbir DLC'ye de erişemeyecekler. Oyuncuların bu DLC'ler için zamanında para ödediler ve bu DLC'lere artık erişemeyecek olmaları pek mantıklı değil.

Bugün Assassin's Creed Liberation HD'nin Steam'den tamamen kaldırılmasıyla birlikte ilginç bir gelişme daha yaşandı. Şaşırtıcı bir şekilde bu oyun, Ubisoft'un duyurusunun bir parçası olarak açıkladığı önceki listenin bir parçası bile değildi. Oyuncular oyunu bugünden itibaren satın alamayacaklar ve sayfadaki bildirimde oyunun "yayıncının talebi üzerine" artık Steam'de satışa sunulmadığı belirtiliyor.

Oyunu Satın Alanlar Dahi Oyuna Erişemeyecek

Tabii ilginçlikler burada bitmiyor. Bu ibarenin hemen altında oyuncuların 1 Eylül'den itibaren Assassin's Creed Liberation HD'ye sahip olsalar dahi erişemeyeceklerini belirten bir uyarı daha var. Bu, oyunu satın almış olsanız bile belirtilen tarihten sonra oynayamayacağınız anlamına geliyor.

Şaşırılmayacağı üzere oyuncu topluluğu bu durumdan hiç memnun değil. Assassin's Creed Liberation HD'nin teknik sorunlardan payına düşeni aldığı kesin ancak oyuncuların satın aldıkları bir şeye erişmelerine izin verilmemesi, oyun endüstrisi için kötü bir leke olarak kabul ediliyor. Elbette Assassin's Creed Liberation HD önemli bir sorun oluşturacak kadar büyük bir oyuncu tabanına sahip olmayabilir ancak bu durum birkaç oyun için daha devam ederse oyuncu topluluğu geçmişte sahip olduğu önemli oyunları kaybedebilir.