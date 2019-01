Sevilen Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Oyuncuların sevdiği platform Humble Bundle'da yine büyük bir kampanya bizleri bekliyor. Humble Bundle'da bu sefer de eğlence ve bulmacayı bir arada barındıran bir yapım ücretsiz olarak veriliyor. Kısa süreli kampanyayı kaçırmadan oyunu hemen indirin!

Humble Bundle, sürekli olarak oyuncu dostu indirimlerle karşımıza geliyor. Humble Bundle'da Pay What You Want (Ne Kadar İstersen Öde) ve ücretsiz oyun kampanları genellikle yer alıyor. Bu indirim fırsatlarından dolayı Humble Bundle oyunseverler tarafından büyük saygı görüyor.

Humble Bundle'da bu seferde bulmaca tarzında bir oyun ücretsiz olarak hediye ediliyor. Deponia: The Complete Journey isimli ücretsiz verilen oyun komik diyaloglar içeriyor. Deponia: The Complete Journey, Steam'de 16 liraya satışa sunulmuş. Oyunu 26 Ocak 21:00'a kadar ücretsiz olarak Humble Bundle üzerinden edinebilirsiniz.

Oyunu ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için öncelikle Humble Bundle'a üye olmanız gerekiyor. Daha sonra da Deponia: The Complete Journey'in sayfasına giriş yapıp "Get The Game" butotuna tıkladıktan açılan bölümdeki "Get It Now" butonuna tıklamanız gerekiyor. Get It Now butonuna tıkladıktan sonra Humble Bundle'a üye olduğunuz e-mail adresini bir mail gelecektir. Bu mail'deki Download Now butotuna tıklayarak oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.