Sevilen Google Chrome Özelliği Yakında Mobile Geliyor

Google, Çarşamba günü Android Bulk Restore adlı yeni bir deneysel Chromium güncellemesi gönderdi. Bu güncellemeyle birlikte PC'lerdeki Google Chrome'da bulunan, daha önce kapattığınız bir sekme grubunu veya bir dizi ayrı sekmeyi yeniden açma seçeneği mobil Chrome'lara geliyor.

Chrome Story, bu özelliği ilk olarak bir Chromium Gerrit sayfasında fark etti. Açıklama dosyasında "Son Sekmeler > Son Kapatılanlar'dan toplu sekme kapatmalarının (ör. tüm sekmeleri kapatma, bir grubu kapatma vb.) geri yüklenmesini sağlar" seçeneği bulundu.

Şu anda çok sayıda internet sitesini kullanmak ve gezinmek için Chrome sekme gruplarını kullanabilirsiniz ancak bir tanesini yanlışlıkla mobil cihazlarda kapatırsanız, PC'lerdeki Chrome tarayıcısında yaptığınız gibi toplu yeniden açma seçeneğiniz bulunmuyor. Her bir siteyi birer birer yeniden açmanız gerekiyor,ve bu, açık sitelerin sayısına bağlı olarak son derece sinir bozucu olabilir. Bu yeni deneysel Chrome güncellemesiyle bir sekme grubunu aynı anda kapattıysanız artık anında yeniden açabileceksiniz. Google, özelliği test etmeyi bitirip mobil cihazlar için Chrome'a ​​getirdiğinde, çok fazla sekme kullanan kullanıcıları memnun edecek.

Google Chrome'un Bu Yeni Özelliği Chrome Canary'de Mevcut

Bu özelliğe bir an önce erişmek istiyorsanız Google geliştiricilerinin en son araçları kararlı tarayıcıya göndermeden önce test ettiği Chrome Canary'yi indirmeniz gerekmekte.

Ayrıca başka bir "eylemler" sayfası, bir kullanıcı "iOS'ta Son Sekmelerin Geçmiş," sayfasını açtığında da bu seçeneğin görüneceğini gösteriyor ve bu, yeni özelliğin yalnızca Android telefonlara özgü olmadığını kanıtlar nitelikte.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil cihazlar için beklenildiği kadar yararlı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.