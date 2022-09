Sevilen İki PS5 Özel Oyunu Daha PC'ye Geliyor

Görünüşe göre Sackboy: A Big Adventure önümüzdeki ay PC'ye çıkışını yapacak ve bu, PlayStation Latin Amerika hesabının oyun için bir fragman yüklemesiyle artık resmileşti.

Sackboy: A Big Adventure, fragman açıklamasına göre 27 Ekim Perşembe günü PC için çıkacak ve görünüşe göre Housemarque'ın roguelike oyunu Returnal da ona katılacak. Sackboy'un geçen yıl Returnal temalı bir DLC aldığı göz önüne alındığında, bu oldukça makul.

Mayıs ayında görülen bir SteamDB listesi, Returnal'in PC'ye çıkacağına dair ilk ipucuydu. Bir ay sonra Haziran ayında, hem Sackboy hem de Returnal PC menülerinin ekran görüntüleri Reddit'te sızdırıldı ve Twitter'da yayınlandı:

Ve bu ayın başlarında bir GDC sunumu sırasında Returnal, bir PC geliştirme kitinde çalıştırılırken görüldü. Bu ayrıntıyı Digital Foundry'den Alexander Battaglia fark etti.

Returnal's presentation from GDC on its VFX and particle work is really cool - but I enjoy the bonus it has of once again confirming the PC version. Debug, readout!

Link to presentation:https://t.co/slu0GIEu12 pic.twitter.com/xz4CUxqqU3