Sevilen Netflix Dizisinin Yeni Sezonu Onaylandı

Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin dördüncü sezonu onaylandı ve bu, dizinin son sezonu olacak. Gerard Way'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan dizi, ilk kez 2019'da gösterime girdi. Dizi, her seferinde tamamen farklı koşullarda da olsa Dünya'yı sona erdirmek zorunda kalan yedi süper güçlü kardeşi konu alıyor.

Dizi sorumlusu Steve Blackman bir basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"The Umbrella Academy'nin inanılmaz sadık hayranlarının, Hargreeves kardeşlerin beş yıl önce başladığımız yolculuğunun bekledikleri sonunu yaşayabilecekleri için çok heyecanlıyım ancak bu sonuca varmadan önce, dördüncü sezon için önümüzde hayranları son dakikalara kadar koltuğa oturtacak harika bir hikâyemiz var."

The Umbrella Academy Yeni ve Son Sezonuyla Veda Ediyor

Yeni sezonda kayda değer tek eksik isim Sloane Hargreeves'i oynayan Genesis Rodriguez gibi gözüküyor. Son sezonda tamamlanması gereken çok sayıda yarım kalmış nokta var. Dizi ayrıca artık çizgi romanla bağlantısını kesti, bu nedenle gelecek sezon hakkında çıkarım yapabilmek adına çizgi romanları kontrol ediyorsanız pek umutlu olmamanız gerektiğini söyleyebiliriz.

The Umbrella Academy sona eriyor olabilir ancak Blackman'ın eli diğer Netflix projeleriyle dolu. Ünlü video oyunu Horizon Zero Dawn'a dayanan bir dizi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçen bir gerilim dizisi geliştirme süreci için hazırlanıyor.

Son olarak The Umbrella Academy'nin son sezonunun ne zaman başlayacağına dair bir haber yok.