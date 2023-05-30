Sevilen PlayStation 5 Oyunu PC'ye Geliyor

Bundan birkaç yıl önce PlayStation 5'in sahip olduğu güçlü SSD'sini tanıtmak amacıyla çıkış oyunlarından biri olarak lanse edilen Ratchet and Clank: Rift Apart'ın PC'ye geleceği duyuruldu.

Port edilecek olan oyunun PC'deki güçlü donanımları sonuna kadar kullanacağı ve oyuncularına eşsiz bir deneyim sunacağı iddia ediliyor.

Ratchet and Clank: Rift Apart Çıkış Tarihi

İlk defa 2021 yılında PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülen Nixxes stüdyosunun geliştirdiği oyun, PC'de de DualSense özelliklerini destekleyecek. PlayStation'ın güçlü markalarından olan Ratchet and Clank, ilk defa PC'ye bir oyunuyla gelecek.

Bugün Sony tarafından yapılan duyuruda tanıtılan oyun, Steam üzerinden an itibarıyla ön siparişe açıldı. Birbirinden farklı silahlarla boyutlar arasında hızlı ve eğlenceli bir maceraya çıktığınız oyun, 26 Temmuz tarihinde çıkacak. Steam fiyatı ise 599 TL olarak belirlendi.