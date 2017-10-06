Sevilince Kuyruk Sallayan Robot Yastığa Bayılacaksınız

Evde kedi ya da köpek beslemek istiyor ancak küçük dostlarımıza bakmak için yeterli zamanı bulamıyor ya da yalnızlık çekiyorsanız; Japon firması Yukai Mühendislik sizin için Qoboo isimli mükemmel bir çözüm buldu.

“Kuyruk: herhangi bir kelimeye ihtiyaç duymayan iletişim aracı” cümlesiyle başlayan bir videoyla tanıtılan Qoboo, sadece gövde ve kuyruktan oluşan bir kedi modeli. Kafası olmayan bu robot, her ne kadar korkunç görünse de yalnız yaşayan kişilere az da olsun sevgi getirmek için tasarlanmış.

Haziran 2018 itibarıyla 100 dolarlık fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı açıklanan robotun tek özelliğiyse üzerine birkaç kere dokunmanızla birlikte kuyruğunu oynatması. Her kuyruk hareketiyle birlikte Qoboo sahiplerinin biraz daha sevgi dolacağını ve manevi olarak iyileşeceklerini söyleyen Yukai, gerçek kedi besleyemeyenleri hedef aldıklarını söylerken, daha temiz evlere evcil hayvan sevgisini götürmek istediğinin de altını çizdi. Qoobo'yu özellikle alerjisi olanların tercih edeceğini belirten şirket, robotun nasıl çalıştığını anlatan bir video yayınlamayı da ihmal etmedi. Yaşlıların, yalnızların ya da çocukların Yukai'nin bu ilginç projesini nasıl kullandıklarınıysa hemen aşağıdaki videodan izlemeniz mümkün.