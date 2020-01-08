Netflix, Sex Education 2. Sezon Fragmanını Yayınladı

Netflix, kullanıcıların merakla beklediği Sex Education dizisinin 2. sezon fragmanını yayınladı. Sex Education 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix, Sex Education dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
Sex Education 2. Sezon Fragmanı
Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Sex Education'un 2. sezon fragmanını yayınlandı. 2019 yılında en çok izlenen diziler arasında yer alan Sex Education'un 2. sezonu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Dizi içine kapanık olan Otis isimli genci konu alıyor. Terapist annesi sayesinde seks konusunda oldukça bilgili olan Otis, arkadaşlarının sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Gillian Anderson (The X-Files, The Fall) ve Asa Butterfield'ın (Hugo, Uzay Oyunları) başrolde olduğu dizinin 2. sezon fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
Sex Education 2. Sezon Çıkış Tarihi
Sex Education dizisinin 2 sezonu seyirciler ile buluşmaya gün sayıyor. Dizinin 2. sezonu 17 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak. Hemen aşağıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz. Netlfix'in izlenme rekorları kıran dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR