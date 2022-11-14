Volkswagen'den Seyahat Edebileceğiniz Elektrikli Ofis Koltuğu!

Ofis koltukları ve oyuncu koltukları nispeten aynı amaca hizmet etse de özellikle oyun sektöründe sıklıkla kullanılan oyuncu koltuklarına son dönemde yeni tip özellikler eklendiğini görmüştük. Yakın zamanda bir benzerini de McDonald's geliştirmiş ve yemek yerken bile oyundan geri kalmamanızı amaçlayan bir oyuncu koltuğu ortaya çıkarmıştı.

Şimdi ise otomobil üreticisi Volkswagen çıtayı başka noktalara çekmeyi amaçlıyor olmalı ki yeni tanıttığı elektrikli ofis koltuğu, bilinen ofis koltuklarından gerçek anlamda farklı görünüyor. Koltuğun esasında konsept amaçlı üretildiği söyleniyor ancak ortaya çıkmasıyla birlikte gündem olduğunu söylesek yalan olmaz.

Elektrikli Ofis Koltuğu 24 Km Hıza Ulaşabiliyor

LED aydınlatmasına sahip bu yeni elektrikli ofis koltuğunda hoparlör, USB girişi, korna ve emniyet kemeri gibi bir otomobil koltuğunu anımsatacak türden özellikler mevcut. Saatte 24 km hıza ulaşabilen bu koltuk, yaklaşık 12 km gidebiliyor. Koltuğun sol kol kısmı dokunmatik bir ekranla kaplanırken, sağ kol kısmında ise kontrol paneli yer alıyor.

Gelecekte Volkswagen'in bu koltukla ilgili planları olup olmayacağı bilinmez ama kim bilir, belki de popüler koltuk üreticileri için yeni fikirlere kapı açmış olabilir.

Peki siz Volkswagen'in bu yeni elektrikli ofis koltuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.