Seyahat Yasağı Gelecek mi? Bilim Kurulu Açıkladı!

Seyahat yasağı gelecek mi? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, merak edilen soruya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Seyahat Yasağı Gelecek mi Sorusu Yanıtlandı

Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısında alınabilecek kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Çok fazla vakaların yoğun olduğu illerde elbette kısıtlama olabilir. Özellikle çıkışın kısıtlanması önemli olacaktır. Bu da isteğe bağlı olur. 'Kırmızı yerlerde iller arasında çıkış kısıtlaması yapılabilir mi?' Bunu yapmak çok güç" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Necmi İlhan, "HES kodu olsa da, farklı yerlerden toplumdan insanlar illerin dışına çıkabilir. Bu nedenle baktığımızda iller arasında kısıtlama değil de belki vakaların çok yoğun olduğu il merkezleri, ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerin alabileceği kararlar olabilir. Yani bir ilimizde, bir beldemizde ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun, o ilçeden, o beldeden merkeze geliş-gidiş veya merkezden dışarıya gidiş- çıkışla ilgili bir karar alınabilir; ama burada yetkili il hıfzıssıhha kurulu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, "Kurallara uyarsak hemen yarından itibaren düşebileceğini söylemek mümkün. Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen, kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırmasını yapsın 1 hafta içerisinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir. Yerinde karar döneminin 1 ayı tamamlanıyor. Yeni dönem, yeni normalleşme, toplum çok sıkıldı, ekonomik zorluklar yaşayan esnafımız oldu; ama bu sürece artık hepimizin alışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yoğun bakımlarındaki doluluk oranına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İlhan, "Geçen sonbaharda ve baharda yaşadığımız yoğunluklara göre hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız görece daha az dolu ancak süreç böyle devam ederse yoğun bakımlar belki o kadar dolmasa bile vakaların pozitifliği nedeniyle sağlık sistemimiz zorlanır. Şu an iyi gidiyor ama bu süreci engellemek hepimizin elinde" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: