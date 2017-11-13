Şeyma Subaşı Operasyonu Büyüyor!

Türkiye'de en çok tanınan isimlerden biri olan Acun Ilıcalı'nın fenomen eşi, Şeyma Subaşı'na hakaretten 3 kişi göz altına alındı.

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olan Subaşı'nın seveni kadar nefret edeni de oldukça fazla. İnternette her geçen gün büyüyen nefret saldırılarının uzun süredir hedefinde olan Şeyma Subaşı için 9 Aralık 2016 tarihinde başlatılan soruşturma gittikçe büyüyor. Şimdiye kadar 3 kişi göz altına alındı, yurt dışında olduğu gerekçesiyle bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldı ve daha 15 kişi de sırada!

Missing Mia times #soon #miami #bimini #bahamas Seyma SubasI (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi ( 7 Kas 2017, 09:09 PST )

İddiaya göre bir grup kadın uzun süredir Subaşı'nın montajlanmış hakaret içeren görüntülerini sosyal medya üzerinden yayıyor. Öyle ki İstanbul'da yakalanan şüphelilerden biri delilleri yok etmek için bilgisayarını kırmaya dahi çalıştı. Uzun süredir devam eden soruşturma, Şeyma Subaşı'na yönelik hakaretlerin devam ettiği yönündeki bir başka şikayet ile yeniden gündeme geldi. Açıklamalara göre gözaltı listesinde şimdilik 15 kişi daha var.