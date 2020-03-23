Şeyma Subaşı ve Seda Sayan'a Koronvirüs Soruşturması

Müzik prodüktörü Erol Köse, yeni tip koronavirüs’ten (COVID-19) koruduğu iddia edilen gıda takviyesinin tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldığını iddia etti. Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve bakanlığın olaya el koyduğunu belirtti.

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever ve Seren Serengil gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, Instagram hesapları üzerinden “No Attack” isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda “No Attack” isimli gıda takviyesinin yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) karşı korumadığı ve hatta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan herhangi bir onayı veya kaydı bulunmadığı tespit edilmişti.

“Savcılık Olaya El Koydu”

Erol Köse, Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Savcılık Seda Sayan ve Şeyma'ya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp koronaya yararlıymış havası verdiler, Fahrettin Koca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın. Korona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı’ndan ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışçasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir. Fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir. Dikkat et ve yay!” ifadelerini kullandı.