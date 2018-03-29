SF Motors’tan Hayranlık Uyandıran Elektrikli Otomobiller

Otomotiv dünyasının büyük bir bölümü 30 Mart Cuma başlayacak New York Uluslararası Otomobil Fuarı’na odaklanmış olsa da, küçük bir elektrikli araba startup’ı olan SF Motors, California'da düzenlenen lansmanda ilk modellerini tanıttı.

Çin merkezli Chongqing Sokon Industry’nin alt kuruluşu olarak Santa Clara, California’da kurulan SF Motors, SF5 ve SF7 adındaki iki yeni elektrikli otomobil modelini gün yüzüne çıkardı.

SF5 orta boy bir crossover olurken, SF7 ise tam boy crossover özelliklerine sahip. 100 kilometre hıza 3 saniyenin altında çıkan araçlar, güçlerini 1000 beygirlik motorlarından alıyor. SF Motors ayrıca, araçlarında bulunan 'yüksek güçlü yerleşik jeneratör' sayesinde düşük enerjide daha fazla yol gitmeyi sağlayan bir menzil uzatma yazılımı geliştirdiklerini ifade etti.

SF5 ve SF7, otonom araçlarda görmeye alıştığımız LIDAR sistemine sahip. Kötü hava koşullarında dahi çevresinin 360 derece haritasını çıkartabilen ve bu sayede yoldaki potansiyel tehlikelere karşı güvenlikli olan araçlar, kullanıcılara üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.

Gerek dış, gerekse kokpit tasarımlarıyla oldukça fütüristik bir görünüşe sahip olan otomobiller, tam şarjla 500 kilometre yol gidebiliyor. Şirket ayrıca, doğrudan araç şasisine entegre olan yeni nesil bir akü modülü sistemi üzerinde çalışıyor. SF Motors, 2017 yılında,Tesla'nın kurucu ortaklarından Martin Eberhard’ın batarya teknolojisi üzerinde çalışan şirketi InEvit'i 33 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

SF Motors, yalnızca elektrikli araçlarla da ilgilenmiyor. Otonom sürüş teknolojisine yönelik de yatırımlar yapan şirket, California, Michigan ve Çin'de kendi geliştirdiği yapay zeka ve LIDAR destekli otonom sürüş modunu test etmeye başladı. SF Motors, otonom araçlarını 2020 yılına kadar caddelere çıkarmayı planlıyor.

Şirketin ilk elektrikli otomobil serisi SF5 ve SF7, bu yılın sonlarına kadar ön siparişe hazır olacak. Araçların 2019 yılında sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.