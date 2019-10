Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Duyuruldu

Bir süredir söylenti halinde varlığını sürdüren Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, en nihayetinde duyuruldu. Bu sürüm 5 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Ayrıca yapılan açıklamalar Kasım ayı içerisinde Stadia platformuna da adım atacağını işaret ediyor.

İlk olarak Temmuz ayı içerisinde Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi internet sayfasındaki bir dosyada ortaya çıkan Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, bu ay içerisinde de Avustralyalı derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmişti.

Definitive Edition, Shadow of the Tomb Raider oyununun yanı sıra yayınlanmış olan tüm indirilebilir içerikleri bir arada oyunculara sunmasının yanı sıra Croft Fitness adı altında özel yeni bir kıyafet hediye edilecek. Eğer Season Pass sahibiyseniz, bu özel kıyafeti ek bir ücret ödemeden Steam, Microsoft Store ve PlayStation Store üzerinden indirebileceksiniz.

Shadow of the Tomb Raider konusu

İlk olarak 14 Eylül 2018 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider oyununun iki ay sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Lara Croft ölen babası ile bir bağlantısı olan Maya eseri The Key of Chak Chel için Latin Amerika topraklarında araştırma yapmaya başlıyor. Ne var ki bu yolda yalnız değil. Çünkü, Rise of the Tomb Raider oyununda tanıdığımız Trinity örgütü de aynı eserin peşindedir. Hatta Silver Box of Ix Chel ile birleştirerek dünyayı yeniden yapılandıracak olan Kukulkan'ı çağırmak olacak. Örgütten önce The Key of Chak Chel'e ulaşmamız ise Maya kıyameti olarak nitelendirilen büyük bir felaketler zincirinin tetiklenmesine neden oluyor. Senaryo boyunca zamana karşı gireceğimiz yarış ile hem Maya kıyametini hem de Trinity örgütünden önce Silver Box of Ix Chel'e ulaşmaya çalışmak olacak.