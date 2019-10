Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Yine Derecelendirildi

2013 yılında başlayan Tomb Raider üçlemesinin son halkası, geçtiğimiz senenin Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuş ve Shadow of the Tomb Raider ile Lara Croft, onu tanıdığımız deneyimli mezar baskıncısı haline evrilmişti.

Oyunun çıkışı sonrasında ise Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal Season Pass sahiplerinin ek ücret ödemeden indirebilecekleri yedi ayrı indirilebilir içerikle yayınlanmışlardı. Ana senaryoyu genişleten bu içerikler ile aynı zamanda yeni gizli mezarlar eklenmişti. Eğer oyunu alıp indirilebilir içerikleriyle ayrı ayrı uğraşmayı istemiyorsanız, size ilaç olabilecek bir haberimiz var. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition yolda gibi görünüyor.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition aslında ilk kez karşımıza çıkmıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi sayfasında bulunan dosya ile bu sürümün derecelendirmeye gidildiğini öğrenmiştik. Hatta aynı ay içerisinde Steam veritabanına da işlenmişti. Yakın bir zaman önce de Avustralyalı derecelendirme kuruluşunun Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition için bir derecelendirme yaptığı ortaya çıktı.

3 Ekim 2019 tarihine yapılan derecelendirmeye bakılırsa, başvuruda bulunan Bandai Namco Entertainment Avustralya. MA 15+ notunu alan sürüm Computer Games (Bilgisayar Oyunları) kategorisine dahil edilmiş. Consumer Advice (Tüketici Tavsiyesi) kısmında da sert şiddet ve çevrimiçi etkileşim notları düşülmüş.

Şimdilik Square Enix cephesinden herhangi bir teyit etme veya yalanlama geri dönüşü olmadı ama fazla bir zaman bekleyeceğimizi sanmıyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.