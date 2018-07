Shadow of the Tomb Raider Gold Statüsüne Ulaştı!

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından Shadow of the Tomb Raider için önemli bir haber duyuruldu. Atılan tweet'te oyunun yapımının tamamlandığı belirtildi.

Shadow of the Tomb Raider, yapımı an itibariyle tamamlandı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden Shadow of the Tomb Raider'ın gold statüsüne ulaştığının haberi verildi. Tweet'de ayrıca oyunun hangi tarihte, hangi platformlara çıkış yapacağı tekrar hatırlatıldı.

Shadow of the Tomb Raider has gone gold! Lara’s defining moment is out of @EidosMontreal’s hard-working hands & on its way to manufacturing. Shadow of the Tomb Raider will be available for the Xbox One, PlayStation 4, and Windows PC/Steam on September 14. pic.twitter.com/6XTwzuMVnP