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Shadow of the Tomb Raider Gold Statüsüne Ulaştı!

Shadow of the Tomb Raider Gold Statüsüne Ulaştı!
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından Shadow of the Tomb Raider için önemli bir haber duyuruldu. Atılan tweet'te oyunun yapımının tamamlandığı belirtildi.

Shadow of the Tomb Raider, yapımı an itibariyle tamamlandı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden Shadow of the Tomb Raider'ın gold statüsüne ulaştığının haberi verildi. Tweet'de ayrıca oyunun hangi tarihte, hangi platformlara çıkış yapacağı tekrar hatırlatıldı.

 

 

Square Enix'in merakla beklenen oyunu Shadow of the Tomb Raider, bomba gibi geliyor. Grafiksel olarak önceki oyundan daha üst seviyede olan oyunda tam anlamıyla aksiyona doyacağız. Ana görevlerle 13 saatlik oynama süresine sahip olan yapımda yan görevlerle bu süre artacak. Yeni Tomb Raider oyunu Meksika'nın Cozumel bölgesinde geçecek. Oyunda gizlilik diğer oyunlardan daha fazla ön planda olacak.

Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

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