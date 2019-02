Shadow of the Tomb Raider için The Price of Survival Geliyor

Lara Croft için deneyimli bir mezar yağmacısına evrilme aşamasını gösteren üçleme tamamlanmış olabilir ama sıradaki ana oyun öncesindeki ufak çaplı maceralar kaldığı yerden devam ediyor. Tomb Raider Twitter hesabı üzerinden The Price of Survival duyurusu yapıldı.

Shadow of the Tomb Raider ile ilgili ilk detaylı bilgiler paylaşıldığında, oyunun çıkışı sonrasında yedi ek senaryolu içeriğin yayınlanacağını öğrenmiştik. Kooperatif oynanış sunacak olan bu içeriklerde, yeni teçhizatların, yeni kıyafetlerin ve yeni yeteneklerin de geleceğini öğrenmiş olduk. 14 Eylül 2018 tarihindeki çıkışından bu yana da Shadow of the Tomb Raider için The Forge, The Pillar ve The Nightmare olmak üzere üç ek senaryolu indirilebilir içerik yayınlanmıştı.

Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabildikleri bu içerikler, bağımsız olarak da satılıyorlar. Her birinde farklı maceralara atıldığımız bu içeriklerin genelinde, Scales of Q, Sinchi Chiqa ve Brocken olmak üzere üç yeni kıyafet, Grip of Fear baltası, Oathtaker yayı ve Umbrage 3-80 olmak üzere üç yeni silah ve White Breath, Thousands Eyes ve Grenadier olmak üzere de üç yeni yetenek sahibi olmuştuk. Şimdi ise sırada The Price of Survival adı altındaki dördüncü indirilebilir içerik var.

Tomb Raider Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile The Price of Survival, 12 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak. Zehirli tuzaklarla dolup taşan yeni bir gizli mezara ineceğimiz içerikte, bir yandan da tecrübeli Trinity askerleriyle başa çıkmak durumunda kalacağız.

Solve a mystery behind Lara Croft's greatest foe in "The Price of Survival" available February 12th. Lara must conquer a new challenge tomb filled with poisonous traps, while defeating the elite soldiers that stand in her way.https://t.co/ixXE3lYJOM pic.twitter.com/wKv0oXpRXY — Tomb Raider (@tombraider) 5 Şubat 2019

Son olarak The Price of Survival, Classic Trinity paketi ile gelecek. Bu pakette, Hunter's Array adı altında yeni bir kıyafet ve düşmanlarımızı gizli gizli öldürerek dikkat çekmememizi sağlayacak olan Silent Sting tabanca bulunacağını da söylemeden geçmeyelim.