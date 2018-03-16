Shadow of the Tomb Raider Resmi Olarak Tanıtıldı

2016 yılında bir sızıntı sonucunda ortaya çıkan Shadow of the Tomb Raider, bugün itibarıyla Square Enix tarafından resmi olarak duyuruldu ve oyunun tanıtılacağı tarih merak edenlerle paylaşıldı.

Tomb Raider’ın yapımcısı Crystal Dynamics’te çalışan geliştiricilerden biri, toplu taşıma kullandığı sırada Shadow of the Tomb Raider’a dair ilk görselleri incelemeye başlamış ve geliştiricinin bilgisayarına “göz atan” bir oyuncu, oyuna dair ilk bilgileri paylaşmıştı. O günden bu yana sessizliğini koruyan Square Enix, dün itibarıyla resmi internet sitesi üzerinde yaptığı bir değişiklikle birlikte oyunu resmi olarak tanıttı.

Merakla beklenen yeni Tomb Raider oyununun PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürüleceğini söyleyen yayıncı şirket, Shadow of the Tomb Raider’ın 14 Eylül 2018 itibarıyla bu platformlar üzerinde oynanabilir olacağını açıkladı.

Şimdilik küçük bir tanıtım videosu yayınlayan Square Enix, 27 Nisan tarihinde yapacağı etkinlikle birlikte oyuna dair bütün ayrıntıları açıklayacağını söylerken, başka bilgiler vermekten kaçındı. Oyun için görsellerle hazırlanmamış olsa da Tomb Raider’ın heyecanını yaşatmayı başaran o videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.