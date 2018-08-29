Shadow of Tomb Raider'dan Bol Aksiyonlu Yeni Video

Lara Croft'un son macerası olan Shadow of Tomb Raider ile ilgili yepyeni bir video geldi. Video içerisinde yeni oyunun dinamik ve ölümcül yapısı dikkat çekiyorken oyuncuların bol bol aksiyona girebileceğini de söylemek mümkün.

Önceki oyunlara benzer olarak pek çok düşmanla ve zorlu haritayla uğraşacağınız Shadow of Tomb Raider'ın bu sefer daha mücadeleci olduğu görülüyor. Yine ölümcül bir ormana hakim olmalı, korkunç mezarların üstesinden gelmeli ve en karanlık gizemleri çözmelisiniz. Çünkü bu sefer dünyayı bir Maya kıyametinden kurtarma peşindesiniz.

Ortalama bir dakikalık videoda oyunun dinamik yapısını kanıtlayan yapımcı Square Enix, bazı kaynaklar tarafından yeni bir rambo geliştirmiş gibi düşünülüyor. Yani araştırmadan, bulmaca çözmekten daha çok aksiyon tarafına önem verdiği gözlemlenen oyunda, yine birçok alet aracılığıyla işlerimizi halledeceğimizi söylemek mümkün.

60 dolar fiyat etiketiyle Xbox One, PS4 ve PC platformuna sunulan oyunun 14 Eylül tarihinde oynanabilir olacağı dile getirildi. Ayrıca oyunu şimdiden ön siparişe açan geliştirici, Xbox One X desteği sayesinde 4K oyun deneyimi sunacağını da belirtmişti. Ancak isteyen oyuncular 1080P 60FPS modunu da tercih edebilecek.