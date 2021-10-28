Shadow Warrior 3 Çıkış Tarihi Ertelendi

Shadow Warrior 3 çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Yayıncı Devolver Digital, Shadow Warrior serisinin yeni oyununun ertelendiğini duyurdu. Peki, Shadow Warrior 3 ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Shadow Warrior serisinin ilk oyunu, 3D Realms tarafından 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyun serisi yıllar sonra Flying Wild Hog tarafından devralındı. Flying Wild Hog, 2013 yılında Shadow Warrior isimli yapımı satışa sunmuştu. Shadow Warrior, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale geldi. Büyük bir başarıya imza atan geliştirici Flying Wild Hog, bu başarıyı 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Shadow Warrior 2 oyunu ile devam ettirdi.

Shadow Warrior 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, geçtiğimiz yıl Shadow Warrior 3 oyununu resmi olarak duyurmuştu. Gerçekleştirilen duyuru ile birlikte dünya genelinde çok sayıda oyuncu, yeni Shadow Warrior oyununu merak içerisinde beklemeye başlamıştı.

Shadow Warror 3 isimli yapımı bekleyen oyuncuları oldukça üzecek bir karar alındı. Devolver Digital, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geliştirici ekibin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu ve bu sebepten ötürü video oyununun 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.

Devolver Digital ayrıca video oyununa ait bir fragman yayımladı. Popüler video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden yayımlanan fragman, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. 56 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Shadow Warrior 3, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştiriliyor. Paylaşılan bilgilere göre yeni Shadow Warrior oyunu, serinin diğer oyunlarına göre daha hızlı bir oyun yapısına sahip olacak.

Lo Wang isimli karakteri kontrol edeceğimiz yapımda duvarda koşma, çift zıplama ve grappling hook gibi yetenekler yer alacak. Çok başarılı grafiklere sahip olan video oyununun aksiyon seviyesinin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Shadow Warrior 3 isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.