Shadow Warrior 3 Oynanış Videosu Yayınlandı

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, Devolver Direct sunumunda Shadow Warrior 3 oynanış videosu yayınladı. Yayınlanan oynanış videosu ile birlikte Shadow Warrior 3'e ilişkin birçok ipucu elde ediyoruz. Shadow Warrior'un yeni oyununa ait oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

İlk Shadow Warrior oyunu 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Shadow Warrior, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale geldi. Büyük bir başarıya imza atan geliştirici Flying Wild Hog, bu başarıyı 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Shadow Warrior 2 oyunu ile devam ettirdi.

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, geçtiğimiz günlerde Shadow Warrior 3 oyununu resmi olarak duyurmuştu. Shadow Warrior 3 duyurusu ile yeni oyuna ilişkin pek çok bilgi de paylaşıldı. Lo Wang isimli karakteri kontrol ettiğimiz Shadow Warrior 3'ün Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Orochi Zilla tarafından yanlışlıkla serbest bırakılan ejderhayı yakalamaya çalışacağız.

Shadow Warrior 3 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, Devolver Direct sunumunda Shadow Warrior'un yeni oyununa ait ilk oynanış videosunu yayınladı. Yayınlanan videoya göre Shadow Warrior 3, serinin diğer oyunlarına göre daha hızlı bir oyun yapısına sahip olacak. Oynanış videosunda Lo Wang isimli karakterimizin duvarda koşma, çift zıplama ve grappling hook yeteneklerine sahip olacağını görüyoruz.

Shadow Warrior 3 Çıkış Tarihi

Shadow Warrior 3, 2021 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Shadow Warrior 3 oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

