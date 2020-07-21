Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog tarafından Shadow Warrior 3 yeni oynanış videosu yayınlandı. 17 dakika uzunluğundaki yeni oynanış videosu Shadow Warrior 3 hakkında bilgi edinmemize olanak sağlıyor. Shadow Warrior sersinin yeni oyununa ait 17 dakika uzunluğundaki oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, geçtiğimiz haftalarda Shadow Warrior 3'ü resmi olarak duyurmuştu. Shadow Warrior 3 duyurusu ile yeni oyun hakkında pek çok bilgi de paylaşılmıştı. Lo Wang isimli karakteri kontrol ettiğimiz Shadow Warrior 3 oyununun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Orochi Zilla tarafından yanlışlıkla serbest bırakılan ejderhayı yakalamaya çalışacağız.

Shadow Warrior 3 Yeni Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

17 dakika uzunluğundaki oynanış videosu Shadow Warrior 3 hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Yayınlanan oynanış videosunda Shadow Warrior 3'te kontrol edeceğimiz Lo Wang isimli karakterin grappling hook, çift zıplama, duvardan koşma gibi yeteneklere sahip olduğunu görüyoruz.

Aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu Shadow Warrior 3, serinin önceki oyunlarına göre daha hızlı bir oyun yapısına sahip olacak. 17 dakika uzunluğundaki oynanış videosu, kısa süre içerisinde oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Peki, oyuncular tarafından merakla beklenen Shadow Warrior 3 çıkış tarihi belli oldu mu?

Shadow Warrior 3 Ne Zaman Çıkacak?

Flying Wild Hog tarafından geliştirilmekte olan Shadow Warrior 3, 2021 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Shadow Warrior 3'ün 17 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Shadow Warrior 3 oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.