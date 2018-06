Shadowrun Returns, Humble Bundle'da Ücretsiz Oldu!

Humble Bundle’da düzenlenen diğer etkinlikleri ön plana çıkarmak için bir başka oyun daha ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Yapılan açıklamayla rol yapma türündeki Shadowrun Returns isimli oyunun ücretsiz olduğu söylendi.

2010 yılında kurulan Humble Bundle, kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına oyun satışları yaparak, yeni kaynaklar bulmak amacıyla faaliyete geçmişti. Yaptığı indirimlerle önemli bir kitle yakalamayı başaran internet sitesi, özellikle ücretsiz olarak verdiği oyunlarla daha büyük bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Bugün yapılan açıklamayla Humble Bundle’da bir başka oyunun daha ücretsiz olarak dağıtıldığı duyuruldu.

Kickstarter’da düzenlediği kampanyanın ardından 2013 yılında PC, Android ve iOS için piyasaya sürülen Shadowrun Returns, Harebrained Schemes tarafından geliştirilmişti. İlk olarak 1989 yılında yayınlanan Shadowrun serisinin yeni oyunu olarak piyasadaki yerini alan yapım, rol yapma türünü seven oyuncular tarafından oldukça beğenilmiş ve çokça oynanmıştı.

Humble Bundle’dan yapılan duyuruyla birlikte Shadowrun Returns’un Pazar gününe kadar ücretsiz olarak edinilebileceği ve edinilen Steam kodunun hesaplarda ücretsiz olarak kalacağı belirtildi. Oyunu ücretsiz olarak almak için ise öncelikle bu adrese tıklamanız gerekli. Ardından varsa hesabınızla giriş yapmalı, yoksa yeni bir hesap oluşturmalısınız. Giriş yapma işleminden sonra, sağ taraftaki oyun logosunun altındaki "FREE" tuşuna tıklayın. Oyun sepetinize eklendikten sonra yeşil "CHECKOUT" tuşuna tıklayın. Açılan küçük pencerede e-posta adresinizi girin ve sonrasında "Get it for free!" tuşun a tıklayın. Şimdi yapmanız gereken şey e-posta adresinizi kontrol etmek ve Humble Bundle'dan gelen e-postayı açmak. E-posta içindeki oyun görseline tıkladığınızda açılan sayfayı aşağı doğru kaydırın ve "Redeem your Steam Key" tuşuna tıklayın.