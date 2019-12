Sharon Stone Çöpçatanlık Uygulaması Bumble'a Geri Döndü

Bumble isimli çöpçatanlık uygulamasında, kendisine hesap açan 62 yaşındaki Amerikalı oyuncu Stone, twitter hesabından Bumble profilinin kapatıldığını duyurmuştu.

Bumble yetkilileri hesabın sahte olduğu üzerine aldıkları şikayetlere istinaden kapatıldığını bildirdiler. Ünlü oyuncunun profili yeniden aktif edildi.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝