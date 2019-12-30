Sharon Stone Çöpçatanlık Uygulaması Bumble'a Geri Döndü

Bumble isimli çöpçatanlık uygulamasında, kendisine hesap açan 62 yaşındaki Amerikalı oyuncu Stone, twitter hesabından Bumble profilinin kapatıldığını duyurmuştu.

Bumble yetkilileri hesabın sahte olduğu üzerine aldıkları şikayetlere istinaden kapatıldığını bildirdiler. Ünlü oyuncunun profili yeniden aktif edildi.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

Stone, twitter hesabında Bumble hesabının kapatıldığını ve geri dönmek istediğini “Beni kovandan atmayın.” Şeklinde belirtti. Stone’a, Bumble editörü Clare O'Connor “Umarım balını bulursun.” Şeklinde cevap vererek, hesabının yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.

Kadınların Konuşmayı Başlattığı Çöpçatanlık Uygulaması

Arı vızıltısı anlamına gelen Bumble uygulamasının diğer çöpçatanlık uygulamalarından en büyük farkı, konuşmayı kadınların başlatması.

Yapımcı Michael Greenburg ile 1984’de evlenen Sharon Stone, 1992 yılında ise gazeteci Phil Bronstein ile ikinci kez dünya evine girmişti. 2014 yılında yaptığı bir açıklamada flört için uygun olduğunu belirten Amerikalı ünlü oyuncu, bakalım Bumble isimli çöpçatanlık uygulamasında aradığını bulabilecek mi?