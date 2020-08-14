Sharp 120 inç 8K TV Sızdırıldı, İşte Özellikleri

Yeni bir sızıntı Sharp’ın üst seviye TV modelinin canlı görüntülerini ortaya çıkardı. Koronavirüs salgını şirketin tanıtım etkinliklerini duraksatmış olsa da, şirketin yakında tanıtılması beklenen 120 inç 8K TV ile televizyon pazarına geri döneceği görülüyor.

Sharp 120 inç 8K TV Özellikleri

Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, 120 inç boyutuyla dikkat çeken yeni Sharp TV’nin canlı görüntülerini gün yüzüne çıkardı. Sızıntıya göre, TV 1.5 metre yükseliğinde ve minimalist bir tasarım izliyor. Canlı görüntü, TV’nin iki tripod benzeri tasarımdan oluşan bir standa monte edildiğini gösteriyor. TV’nin QD arka ışık görüntüleme teknolojisine sahip mini LED ile geleceği söyleniyor.

Sızıntı ayrıca 8K TV’nin 57600 ışık kontrol bölümü ve OLED panellere benzer kontrast oranı ile 120Hz yenileme hızına sahip olacağını da öne sürüyor. Yakında çıkacak devasa TV’nin cihazı çalıştırmak için güçlü bir işlemciye sahip olması bekleniyor. CNBeta raporu ayrıca 60 inç ve 70 inçlik varyantının da piyasaya sürülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Öte yandan Sharp yeni TV görüntülerine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.