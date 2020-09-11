Sharp'tan 240Hz Ekranlı Android 11'li Akıllı Telefonlar

Japon şirketi Sharp, bugün Sharp Aquos Zero 5G Basic ve Sharp Aquos Sense 5G dahil olmak üzere aynı anda birkaç akıllı telefon modelini tanıttı.

Sharp Aquos Zero 5G Basic Özellikleri

Sharp’ın bu modeli IP68 sertifikasına sahip, 161 x 75 x 9 mm boyutlarında ve 182 gram ağırlığında. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe çıkabilen 6.4 inç OLED ekrana sahip. Su damlası çentikli ekran, 240Hz yenileme hızını destekliyor ve yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemci bulunuyor. 6GB RAM 64GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama olmak üzere iki bellek seçeneği sunan akıllı telefonun ön kamerası 16.3 megapiksel çözünürlüğe sahipken, arkada 48 megapiksel ana sensöre 13.1 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto lens eşlik ediyor. Cihazın pil kapasitesi 4050 mAh. WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C konektörü desteklenen bağlantılar arasında. Son olarak telefon kutusundan Android 11 ile çıkıyor.

Sharp Aquos Sense 5G Özellikleri

Sharp Aquos Sense 5G modeli, 148 x 71 x 8.9 mm ve 176 gram ağırlığında. 5.8 inç, su damlası çentikli IGZO LCD ekran, 1080 x 2280 çözünürlük sunuyor. Sharp’ın bu modeli Qualcomm Snapdragon 690 işlemciden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelen telefon, önde 8 megapiksel selfie kamera taşırken, arkada iki adet 12 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlüklü görüntü sensörlü üçlü kamera bulunduruyor. Cihaza 4570 mAh batarya güç sağlıyor. Ekran altında parmak izi okuyucu bulunduran telefonun desteklediği bağlantılar; WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C. IP68 sertifikasına da sahip olan telefon diğer model gibi kutusundan çıkar çıkmaz Android 11 üzerinde çalışıyor.