Sharp AQUO5 R5G: Snapdragon 865, 120Hz Ekran ve Dört Kamera

Snapdragon 865’li telefonlara bir yenisi eklendi. Japon elektronik üreticisi Sharp, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’i kullanna akıllı telefonu AQUOS R5G’yi duyurdu. Sharp AQUOS R5G özellikleri haberimizde.

Sharp AQUOS R5G Özellikleri

Sharp, Japonya’da yeni akıllı telefonunu tanıttı. AQUOS R5G, çift çentikli ekrana sahip. Üstte U şeklinde çentik, altta ana ekran tuşu/parmak izi okuyucunun ekrana gömülü olduğu ilginç tasarımlı Android telefon, dikey olarak hizalanmış dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Samsung Galaxy Note 10+’ın Aura Glow modeline benzer renk değiştiren kasaya sahip olan telefon, 6.5 inç QHD+ (1440 x 3168) çözünürlüğe kadar çıkabilen ekrana sahip. Ekran, Adobe RGB destekliyor ve sahneye bağlı olarak ekranı otomatik olarak ayarlayan Rich Color adında yerleşik bir görüntü kontrol teknolojisine sahip. Ekran ayrıca Dolby Vision ve U-NEXT HDR içeriğini destekliyor. Kalbinde Snapdragon 865 işlemciyi taşıyan telefon, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. microSD kart ile 1TB’a kadar ek depolama alanı elde edilebiliyor.

Sharp AQUOS R5G, dört arka kameraya sahip. Arkada 2x optik zoom yapabilen 12.2MP f/2.7 telefoto kamera, 48MP f/2.9 süper geniş açılı kamera, 12MP f/1.7 ana kamera ve ToF kamera karşımıza çıkarken; önde AQUOS güzellik modunu içeren 16.4MP f/2.0 sefie kamera bize bakıyor. Sharp, telefonun 8K video çekebildiğini söylüyor. Telefoto kamera ve ana kamera optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip, ayrıca elektronik görüntüleme sabitleme (EIS) bulunuyor.

AQUOS R5G, Bluetooth 5.1, WiFi 6, Dolby Atmos ve yüksek çözünürlüklü sese sahip. Üstte kulaklık girişi de bulunuyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefona Adobe Photoshop Express önyüklü geliyor. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.