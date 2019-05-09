Sharp Aquos R3 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon piyasasının iyiden iyiye güçlendiği bu son dönemlerde, Sharp Aquos R3 modeli sonunda tanıtıldı. Uzun bir süredir Japon akıllı telefon şirketinin üst segment akıllı telefon tanıtması bekleniyordu. Sonunda beklenen oldu ve şirket oldukça önemli bir cep telefonunun tanıtımını yaptı.

Şirketin bu yeni akıllı telefon modelinin bazı özellikleri, pek beğenilmedi. Ancak genel olarak üst segment bir akıllı telefona yakışır özelliklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede şirket, oldukça güçlü bir cep telefonunu piyasaya sürmüş oldu.

Sharp Aquos R3 hangi özelliklere sahip

Samsung ve Huawei gibi firmalar, çentik konusunda büyük bir ilerleme ortaya koysa bile Sharp bu konuda biraz geride kaldı. Modelin üst tarafında ön kamera için alt tarafında ise parmak izi için çentik bulunuyor. Çentik sayısının neredeyse sıfıra indiği günümüz akıllı telefon piyasasında, bu özellik şirkete puan kaybettirdi.

Ayrıca bu modeli ses açısından da değerlendirmek gerekiyor. Dolby destekli stereo hoparlör, iyi bir ses deneyimi sunuyor. Uzakdoğu firmalarının akıllı telefonları genellikle ses konusunda son derece etkileyici olabiliyor. Sharp, bunu pekiştiren şirketlerden birisi oldu. İşte Sharp Aquos R3 özellikleri;

6,2 inç 1440 x 3120 piksel QHD+ 120 Hz 5. Nesil Pro IGZO ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

12.2 MP, f/1.7 + 20 MP, f/2.0 çift arka kamera

16.3 MP, f/2.0 ön kamera

Hızlı şarj destekli 3.200mAh batarya

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

6 GB RAM, 128 GB depolama

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